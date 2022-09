Gute Wetterbedingungen in Cape Canaveral für Mondflug "Artemis I" erwartet

Am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in den USA zeichnen sich gute Wetterbedingungen für den am Samstag geplanten Start der neuen Mondrakete ab. Es gebe eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit begünstigender meteorologischer Umstände während des zweistündigen Zeitfensters für den Liftoff, teilte die Raumfahrtabteilung der US-Streitkräfte mit. Nach bisherigen Planungen sollen die Triebwerke der Schwerlastrakete "Space Launch System" um 20.17 Uhr (MESZ) gezündet werden.

Vergangenen Montag war der Countdown rund 40 Minuten vor dem geplanten Start gestoppt worden. Die NASA verwies auf Probleme mit einem der Haupttriebwerke. Techniker hätten eine undichte Treibstoffleitung repariert, die zum Startabbruch beigetragen hatte, sagte der stellvertretende Programmmanager im Raumfahrtzentrum, Jeremy Parsons. Zwei weitere Probleme an der Rakete selbst - ein fehlerhafter Motortemperatursensor und einige Risse im Isolierschaum - wurden behoben.