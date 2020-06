Gute Gedanken schaffen Vertrauen

Bange Momente, Vertröstungen, unbeantwortete Fragen – und stundenlanges Warten auf Befunde und Arzt: Was Miriam Strauss, selbst Psychiaterin, als Krebs-Patientin erlebte, wünscht man niemandem. "Ich fühlte mich so alleine wie selten zuvor in meinem Leben. Es scheint eine Frage des Glücks zu sein, wo und bei welchem Arzt man landet."

Eine Krebserkrankung stellt das bisherige Leben auf den Kopf. Dass neben der Bekämpfung des Tumors auch die Psyche der Patienten Betreuung braucht, ist mittlerweile unbestritten. Deshalb ist die Psychoonkologie heute fixer Bestandteil der Krebstherapie. "Sie ist eine wesentliche Säule und gerade für onkologische Stationen unabdingbar. Denn es geht dabei nicht um rein medizinische Belange", sagte Univ.-Prof. Hellmut Samonigg, Leiter der Onkologischen Abteilung an der MedUni Graz, bei einem Hintergrundgespräch der Biotech-Firma Amgen.

Diese Gefühlsebene müssen Psychoonkologen erst einmal ausloten. Im Schnitt brauchen 75 Prozent aller Krebspatienten eine psycho-soziale Basisversorgung. "Rund 35 Prozent benötigen jedoch im Lauf einer Krebserkrankung auch spezielle psychoonkologische Betreuung", weiß Samonigg. Hier spielt die Krebsart eine Rolle, zeigen Studien. "Der Bedarf ist bei Lungen-, Hirn-, Bauchspeicheldrüsen-, Leber- und Kopf-Tumoren größer."