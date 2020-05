Gut hören mit Elektroden im Ohr

Die siebenjährige Sophie (siehe Hintergrund) war eine der Patientinnen: Dieser Tage wurde an der HNO-Klinik im Wiener AKH/MedUni Wien das tausendste Cochlea-Implantat eingesetzt - elektronische Hörprothesen, die bei Taubheit oder hochgradiger Schwerhörigkeit das Hörvermögen wiederherstellen können. Ein herkömmliches Hörgerät kann nur bei einer mittelgradigen Schwerhörigkeit das Resthörvermögen verstärken. Jetzt gelang an der HNO-Klinik der MedUni Wien eine Weltpremiere: die schonende Implantation der bisher dünnste Elektrode.



Eines von 1000 Neugeborenen ist hochgradig schwerhörig (Hörverlust von 70 bis 80 %) oder taub. Zwei Drittel aller angeborenen Hörstörungen haben genetische Ursachen. Bei Erwachsenen sind u. a. Infektionen (z. B. Masern, Meningitis), Verletzungen, Vergiftungen, Hörstürze und psychische Belastungen - auch in Kombination mit Lärm - Ursachen für hochgradige Schwerhörigkeit. "Bei Kindern sollte die Implantation in den ersten beiden Lebensjahren erfolgen", sagt Klinikchef Univ.-Prof. Wolfgang Gstöttner: "Denn die Hörbahn im Gehirn reift nur, wenn Höreindrücke vorhanden sind."



Gstöttner und sein Kollege Univ.-Prof. Wolf-Dieter Baumgartner gelten als internationale Top-Experten für Hörimplantate. Auch durch die Innsbrucker Firma MED-EL - eine der drei großen Implantat-Firmen weltweit - ist Österreich bei Innovationen führend.