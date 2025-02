Fatale Flora: Wenn Giftpflanzen zur Mordwaffe werden

Die Beeren der Tollkirsche glänzen tiefschwarz – sie sind so verlockend wie giftig.

Mit ihrem Gift, dem Atropin, versuchte Paul Agutter in Schottland, seine Frau zu ermorden. Sein Motiv: klassisch. Er wollte seine Geliebte heiraten. Um den Verdacht von sich abzulenken, präparierte er 1994 in einem Supermarkt mehrere Tonic-Water-Flaschen mit Atropin. Viele Menschen landeten im Krankenhaus. Die Bevölkerung von Edinburgh geriet in Panik. Das Tonic seiner Frau zu Hause versah er mit einer höheren Dosis. Sie überlebte, er landete im Gefängnis.

Der Eisenhut leuchtet blauviolett in der Wiese – er ist so schön wie tödlich.

Aconitin heißt das Gift, das er enthält. Es wurde Lakhvinder Cheema in London zum Verhängnis. Seine Ex-Geliebte mischte es ihm 2009 ins Curry. Ihr Motiv: Eifersucht. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät.

Die Autorin Noemi Harnickell widmet sich in ihrem neuen Buch „Fatale Flora“ den Giftpflanzen und den menschlichen Abgründen. Ihre Inspiration fand sie im Garten des englischen Schlosses Alnwick, im eigens angelegten Poison Garden.