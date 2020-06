Gesundheitsminister: Aluminium vorsorglich meiden

Begründet wird dies mit den Langzeiteffekten, die nicht abschätzbar sind. Zudem haben Untersuchungen gezeigt, dass Verbraucher schon bei regelmäßiger Verwendung von aluminiumhaltigen Deos und Lippenstiften sowie über Lebensmittel ein Vielfaches der empfohlenen Aluminiummengen aufnehmen. Das könnte besonders für sensible Gruppen wie Kinder, Schwangere, Senioren und Menschen mit chronischen Erkrankungen ein erhöhtes Gesundheitsrisiko bedeuten.

So heißt es weiter im Bericht: „Wenn auch in Fällen wie z.B. Alzheimer-Demenz, Brustkrebs oder Lebensmittelallergien ein ursächlicher Zusammenhang zwischen einer Aluminiumaufnahme und diesen Erkrankungen nicht eindeutig wissenschaftlich belegt ist, so ist es im Sinne des Vorsorgeprinzips ratsam, Aluminiumexpositionen der Verbraucher so weit wie möglich zu reduzieren.“