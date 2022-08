Zustand "kritisch": Erster Fall von Affenpocken auf Kuba

Kuba hat einen ersten Fall von Affenpocken gemeldet. Der Zustand eines italienischen Urlaubers, der am vergangenen Montag auf der Insel angekommen und drei Tage sp├Ąter ins Krankenhaus eingeliefert worden sei, sei "kritisch", meldeten die staatlichen Fernsehnachrichten unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

Der Patient habe sich am Mittwoch unwohl gef├╝hlt. Als sich sein Zustand am Donnerstag verschlechtert habe, sei er zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Dort habe er einen Herzstillstand erlitten, von dem er sich "erholt" habe, hie├č es. Der Tourist habe in einem Ferienhaus gewohnt und mehrere Orte in den westlichen Provinzen besucht, teilte das Ministerium weiter mit.

