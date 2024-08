US-Wissenschafter haben jetzt ein vierfach höheres Lungenkrebsrisiko in solchen Fällen belegt. Dafür sprechen laut den Experten auch tierexperimentelle Studien.

Bisher war aber der Einfluss des 'Dampfens' auf das Lungenkrebsrisiko unbekannt", schrieben vor kurzem Randall Harris und seine Co-Autoren vom Comprehensive Cancer Center der Universität des US-Bundesstaates Ohio in Columbus im "Journal of Oncology Research and Therapy".

Im Rahmen einer sogenannten Fall-Kontroll-Studie stellten die Wissenschafter deshalb 4.975 Patienten mit einer Lungenkarzinom-Diagnose 27.294 Personen mit gleichen persönlichen Merkmalen ohne Krebs gegenüber.