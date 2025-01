In Salzburg neu entdecktes Zeckenvirus führt bei Gämsen zu Hirnentzündung

Nach dem in Salzburg geschossenen Tier wurden auch bei zwei Gämsen (Rupicapra rupicapra) in den italienischen Alpen solche Krankheitserreger im Gehirn festgestellt. Eine davon wurde 2023 tot im Piemont aufgefunden, die andere mit Bewegungsstörungen und Muskelzuckungen sterbend in der Lombardei. An beiden hafteten noch Zecken, in denen das zuvor unbekannte Virus nachweisbar war. Es ist offensichtlich schon weit in den Alpen verbreitet, denn die Fundorte in Italien und Österreich liegen bis zu 390 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt, so die Forscher.

Neuer Name: "Alpine chamois encephalitis virus - ACEV"

Das Team um Nowotny vom Zentrum für Pathobiologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien fand heraus, dass das Virus zu den sogenannten Flaviviren gehört. Die Forscher tauften es "Alpine chamois encephalitis virus - ACEV". "Bisher war in Zentraleuropa nur ein einziges durch Zecken übertragenes Flavivirus bekannt, das bei Mensch und Tier zu neurologischen Symptomen führen kann", so Nowotny: "Nämlich der europäische Subtyp des FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis, Anm.) Virus". Jenes ist berüchtigt, bei Menschen Gehirnhautentzündungen zu verursachen, wovor eine Impfung jedoch schützt.

"Die Virus-positiven Zecken an den Gämsen waren 'Ixodes ricinus'-Zecken, auch 'Gemeiner Holzbock' genannt, die Hauptüberträger des FSME-Virus sind", erklärte er. Diese häufig vorkommenden Zecken könnten möglicherweise auch ACEV auf Menschen übertragen, wenn sie von einer infizierten Zecke gestochen werden. "Da Gämsen nahe mit Ziegen, und etwas weiter auch mit Schafen, verwandt sind, ist die Möglichkeit der Ansteckung über Rohmilchprodukte dieser Tierarten aber wahrscheinlich höher", so Nowotny. Man wisse nämlich vom FSME Virus, dass in der Rohmilch betroffener Tiere viele Viren sind. Bei einer Pasteurisierung werden sie allerdings vollständig abgetötet.