Fußball-WM: Warum Kinder mitschauen dürfen sollten

Die Fußball-WM läuft und weltweit fiebern nicht nur Erwachsene, sondern auch Millionen Kinder und Jugendliche mit. Das gemeinsame Fußballschauen und der Austausch darüber ist ein Erlebnis, bei dem auch die Jüngsten gerne dabei sind. „Kinder erfahren, dass sie Teil von etwas Großem sind – Familie, Gemeinschaft, Land. Das ist emotional wertvoll. Sie lernen gemeinsam zu hoffen, zu jubeln, aber auch gemeinsam enttäuscht zu sein. Das sind Grundbausteine sozialer Kompetenz“, sagt die Klinische Psychologin und Psychotherapeutin Christa Schirl .

Gefühle zeigen lernen

Auch die Emotionen der Profis beim Match sind lehrreich: Weltklassespieler, die nach einem Sieg überschwänglich jubeln oder weinen, zeigen: Gefühle sind kein Zeichen von Schwäche. Selbst die Besten können manchmal verlieren. Wenn allerdings Aggressionen eskalieren oder Schiedsrichter beschimpft werden, sollten Eltern das Gespräch über Fairness und den Umgang mit Frustration suchen.

Auch Kinder, die selbst Fußball spielen oder einen anderen Mannschaftssport betreiben, kennen derartige Gefühle. Sportplätze seien Orte, an denen Kinder mit echten Konsequenzen konfrontiert werden, meint Schirl. „Wenn man ein Tor schießt, jubelt das Team. Wenn man einen Elfmeter verschießt, schaut man in enttäuschte Gesichter und muss trotzdem weiterspielen. Das klingt hart, aber genau das trainiert emotionale Regulationsfähigkeit“, so Schirl.

Motiviert zum Fußballspielen

Bei einigen weckt die Fußball-WM überhaupt erst den Wunsch, selbst am Platz zu stehen und in einem Verein aktiv zu werden. Schirl sieht Vorteile für die Entwicklung: „Fußball ist ein komplexer Sport. Kinder müssen gleichzeitig den Ball kontrollieren, Mitspieler lesen, die Schritte der Gegner vorausdenken und in Sekundenbruchteilen entscheiden. Das ist kognitives Training par excellence.“

Zudem wird im Mannschaftssport Teamgeist gefördert. Kinder lernen zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, sich auf andere zu verlassen und verlässlich zu sein sowie ihre eigene Rolle im Team zu finden und zu akzeptieren. Auch soziale Kompetenzen wie Rücksichtnahme und Empathie, der Umgang mit Erfolg und Misserfolg, Selbstvertrauen sowie Disziplin und Durchhaltevermögen werden gestärkt.