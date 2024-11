„Wir brauchen das Lächeln der anderen“

Existenzielle Erfahrung

Einsamkeit gilt als intensiv erlebter negativer Gemütszustand, der selbst dann gefühlt wird, wenn die Betroffenen gar nicht allein sind. Ich denke hier etwa an eine Reisegruppe, bei der viele Menschen zusammenkommen. Doch da ist diese eine Person, mit der niemand Kontakt aufnehmen möchte. Die in der Wahrnehmung der anderen kaum vorkommt. Ein Mensch also, der sich trotz Anwesenheit anderer Mitmenschen so allein fühlt, dass es ihm schwerfällt, aus seinem Kokon zu finden. Eine existenzielle Erfahrung, die auch in Paarbeziehungen erlebt werden kann. Da verbringen zwar zwei in derselben Wohnung täglich viele Stunden gemeinsam – und trotzdem existiert dieses Gefühl einer tiefen Kluft. Es fehlt an echtem Miteinander. Dafür ist das Beziehungswesen Mensch nicht gemacht. „Wir werden am Du zum Ich“, hat es der Philosoph Martin Buber so wunderbar formuliert. In Gemeinschaft zu leben ist vom ersten Atemzug an überlebenswichtig. Ohne Du kein Ich. Keine Sprache. Keine Fähigkeit zur Empathie. Kein Wachsen und Werden. Erst viel später im Leben entwickelt sich die Fähigkeit, allein zurechtzukommen.