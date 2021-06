Wieso Deutschland die Kinderimpfung nur bei Vorerkrankungen empfiehlt

Nutzen versus Risiko

Als Hauptargument steht auf beiden Seiten das gleiche Bestreben. „Für uns steht ganz im Vordergrund, dass die Empfehlung wirklich den besten Gesundheitsinteressen der Kinder dient“, sagte Stiko-Chef Thomas Mertens im NDR-Podcast Coronavirus Update. Karl Zwiauer, Kinderarzt und NIG-Mitglied, sagt zum KURIER: „Kinder haben ein Grundrecht auf die bestmögliche Behandlung.“

Jeder solchen Empfehlung – in Österreich wie auch in Deutschland – liegt eine Analyse von Nutzen und Risiken zugrunde. Diesmal dürfte man wohl zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen. Das NIG beobachtete in Österreich auch bei infizierten Kindern „schwere Krankheitsverläufe wie ein Multisystem-Inflammationssyndrom“ (PIMS) mit einer Häufigkeit von 1:500 bis zu 1:1.000. Symptome sind u. a. hohes Fieber, Bauchschmerzen, Durchfall. Außerdem würden sich Hinweise mehren, dass auch Kinder und Jugendliche mit mildem oder symptomlosen Verlauf an Long Covid leiden könnten.

Mertens hingegen sagt: „Das Risiko für PIMS ist gering. Die Prognose ist gut. In diesem Zusammenhang glauben wir auch, dass PIMS jetzt nicht die klare Indikation für die Impfung aller gesunden Kinder darstellt.“