Wiener Forscher identifizieren die Ursache von Post-Covid

Die Pandemie ist zwar für beendet erklärt worden, welche gesundheitlichen Folgen daraus resultieren, wird aber erst erforscht. Ein großes Thema sind dabei Beschwerden, die länger andauern. Je nach Studienlage sind fast die Hälfte aller Covid-19-Patienten auch nach der akuten Erkrankung nicht fit, oft über Monate hinweg. Symptome, die nach einer schweren Infektion mit dem SARS-Cov-2-Virus länger als zwölf Wochen anhalten, werden als Post-Covid-Syndrom bezeichnet.

In Summe sind weltweit fast 700 Millionen Menschen während der Pandemie erkrankt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass insgesamt zehn bis 20 Prozent der Covid-19-Betroffenen in irgendeiner Form länger anhaltende Folgen der Infektion verspüren

Ursachen unklar

Die Ursachen sind noch immer nicht ganz klar. Daher ist entscheidend für Therapien, ob es bestimmte Biomarker gibt, um das Auftreten vorhersagen zu können. Ein deutsch-österreichisches Forscherteam, an dem unter anderem der Wiener Infektiologe Christoph Wenisch von der Klinik Favoriten mitarbeitete, hat jetzt in Vergleichsuntersuchungen bei Betroffenen tatsächlich eine typische immunologische Charakteristik herausgefunden.

Das Ergebnis: Das körpereigene Abwehrsystem gerät offenbar längerfristig aus dem Lot. Die Studie wurde nun im Fachjournal Frontiers in Medicine veröffentlicht.