Wer sich ein paar Minuten intensiv bewegt, stärkt sein Gedächtnis

Sechs bis neun Minuten zeigen Wirkung

Hier die gute Nachricht: Menschen, die "selbst kleine Zeitspannen mit kräftigeren Aktivitäten verbrachten - nur sechs bis neun Minuten - hatten im Vergleich zu sanften Aktivitäten bzw. im Vergleich zum Sitzen oder Schlafen höhere kognitive Werte", sagte Studienautor John Mitchell vom University College London gegenüber dem Nachrichtensender CNN.

Mäßige körperliche Aktivität wird in der Regel als zügiges Gehen, Radfahren oder Treppenlaufen definiert. Kräftige Bewegung, wie Tanzen, Joggen, Laufen, Schwimmen oder Radfahren auf einen Hügel, erhöht die Herzfrequenz und die Atmung.

Die Studie, die am Montag im Journal of Epidemiology & Community Health veröffentlicht wurde, ergab, dass knapp 10 Minuten mäßige bis starke körperliche Betätigung pro Tag das Arbeitsgedächtnis der Studienteilnehmer verbessert, sich aber am stärksten auf Prozesse wie Planung und Organisation auswirkt. Die kognitiven Verbesserungen waren bescheiden, aber mit zunehmender Dauer des energiegeladenen Trainings wuchsen die Vorteile, so Mitchell.