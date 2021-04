Neuer Impfstoff gibt Hoffnung im Kampf gegen Malaria

Die Erfolgsmeldung kommt rechtzeitig zum Welt-Malaria-Tag am 25. April: In einer klinischen Studie habe ein vom Jenner-Institut der Universität Oxford entwickelter Impfstoff-Kandidat gegen die tödliche Infektionskrankheit bei Kleinkindern eine Wirksamkeit von 77 Prozent gezeigt, teilten die Wissenschaftler mit. Im Rahmen der Studie seien 2019 rund 450 Kleinkinder in Burkina Faso/Westafrika mit dem Vakzin geimpft und anschließend ein Jahr lang beobachtet worden.

Folgestudien in weiteren Ländern

Den Angaben zufolge wurden bei den Geimpften keine ernsthaften Nebenwirkungen festgestellt. Das Vakzin namens R21/Matrix-M ist der erste Impfstoff-Kandidat gegen Malaria, der das von der Weltgesundheitsorganisation WHO gesetzte Ziel, bis 2030 einen Impfstoff mit 75 Prozent Wirksamkeit zu entwickeln, bereits übertroffen hat. In Zusammenarbeit mit dem indischen Serum-Institut und dem US-Pharmaunternehmen Novavax soll nun eine breitere Studie mit 4.800 Kindern in vier afrikanischen Ländern weitere Erkenntnisse bringen.

Die WHO hatte anlässlich des heurigen Welt-Malaria-Tages eine Initiative angekündigt, mit der 25 Länder bis zum Jahr 2025 malariafrei werden sollen. Diese Länder hätten das Potenzial, mit "fachlicher und technischer Unterstützung" die gefährliche Infektionskrankheit innerhalb von fünf Jahren auszurotten, erklärte die WHO. Dazu zählen nach ihren Angaben Guatemala, Honduras, Nordkorea und Thailand.