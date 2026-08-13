Bald in Österreich? Was über die „Abnehmtablette“ bekannt ist

Seit der EU-weiten Zulassung der „Abnehmtablette“ Wegovy im Juli warten viele auf die Markteinführung. Das Medikament enthält den gleichen Wirkstoff wie die gleichnamige „Abnehmspritze“ des Pharmaherstellers Novo Nordisk. Vonseiten des dänischen Konzerns heißt es, dass an einer „schrittweisen Einführung der Wegovy Pille in EU-Ländern“ gearbeitet werde. „Zum aktuellen Zeitpunkt können wir noch kein genaues Datum für die Produkteinführung in Österreich nennen“, heißt es auf KURIER-Nachfrage. Im Nachbarland Deutschland soll die Tablette im dritten Quartal 2026, das heißt in den nächsten Monaten, erhältlich sein, sagten Experten bei einer Presseveranstaltung des deutschen Science Media Centers am Mittwoch. Was ist bisher über die Tablette bekannt? Wie funktioniert sie und wer wird sie bekommen? Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie funktioniert die „Abnehmtablette“ Wegovy? Die Tablette enthält den gleichen Wirkstoff wie die Spritze von Novo Nordisk, nämlich Semaglutid, jedoch in deutlich größerer Menge. Denn: „Es handelt sich um Peptide, die normalerweise, wenn man sie schluckt, schnell im Magen und im Darm verdaut werden und damit nicht wirksam sind“, erklärt Hans Hauner vom Else Kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin der TU München. Vom Wirkstoff in der Tablette wird nur ein sehr kleiner Teil aufgenommen, „größenordnungsmäßig ungefähr eins bis 1,5 Prozent der Wirkstoffmenge, die man schluckt“, sagt Hauner. Um die gleiche Wirkung zu erzielen, braucht man daher „vom gleichen Wirkstoff 60-mal so viel wie wenn Sie es spritzen.“ Die Tablette enthält den Hilfsstoff Salcaprozat Natrium, der die Aufnahme in die Magenschleimhaut verbessert. „Man hat empirisch gesehen, dass diese Substanz sich eignet und die Absorption verbessert“, so Hauner. Die Effekte des Gewichtsverlusts sind laut den Zulassungsstudien mit jenen der Spritze vergleichbar.

Für wen ist die Tablette gedacht? „Die Indikation für die Therapie unterscheidet sich nicht zur Injektionstherapie“, betont Internistin Nina Meyer von der Charité Berlin. Die Zulassung gilt für „Adipositas oder Übergewicht mit Begleiterkrankungen“. Die Zielgruppe bleibt also gleich. Der Unterschied liegt in der Anwendung: „Es spielt schon eine Rolle für Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel eine Spritzenphobie haben“, sagt Meyer. Auch für Menschen, die sich ungern selbst spritzen oder dies nicht gut umsetzen können, könne die Tablette eine Option sein.

Welche Nebenwirkungen können auftreten? „Das Nebenwirkungsprofil unterscheidet sich nicht relevant zur Subcutan-Therapie (Spritze unter die Haut, Anm.)“, erklärt Meyer. Auch in Pillenform können gastrointestinale Beschwerden wie Übelkeit, teilweise Erbrechen, Verstopfung und Durchfall auftreten. Meist handelt es sich um „milde bis moderate Nebenwirkungen, sehr selten schwere Nebenwirkungen“, so Meyer. Allerdings: „Absolut gesehen wird die Rate an Nebenwirkung steigen, je mehr Menschen die Therapie erhalten.“ Hauner betont, dass bis zu zehn Prozent der Nutzerinnen und Nutzer der „Abnehmspritze“ die Therapie aufgrund von Nebenwirkungen abbrechen. Neben gastrointestinalen Beschwerden gibt es Hinweise auf Augenveränderungen sowie Nervenschädigungen. Ein wichtiger Punkt sei auch der eigentlich erwünschte Appetitverlust. „Er kann für manche eine Einschränkung der Lebensqualität darstellen und auch ein Grund sein, die Therapie zu beenden. Essen ist doch ein wichtiger Bestandteil des Lebens und der Lebensqualität“, so Meyer. Problematisch können auch Nebeneffekte sein, die auftreten, wenn die Einnahme der Tabletten bzw. das Verwenden der Spritzen nicht medizinisch begleitet wird. Hauner verweist auf eine Studie mit 400 Teilnehmenden, in der neben Körpergewicht auch Muskelmasse verloren ging und es zu Vitamin- und Mineralstoffmangel kam. Die Therapie ist so vorgesehen, dass sie unter ärztlicher Aufsicht und Betreuung erfolgen sollte.