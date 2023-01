Wegen neuer Variante: WHO plädiert für Masken auf Reisen

Angesichts der raschen Verbreitung der neuesten Subvarianten von Omikron in den USA, sollten Staaten erwägen, Passagieren das Tragen von Masken auf Langstreckenflügen zu empfehlen. Das sagte ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag.

Zahlen in Europa steigen

In Europa wurde die neue Variante XBB.1.5 zwar noch in kleiner, aber wachsender Zahl entdeckt,. Passagieren sollte daher geraten werden, in Umgebungen mit hohem Risiko wie Langstreckenflügen Masken zu tragen, so die leitende Notfallbeauftragte der WHO für Europa, Catherine Smallwood.