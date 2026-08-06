Diabetes kann Wechseljahre deutlich verschlimmern

Die Wechseljahre treffen längst nicht alle Frauen gleich. Art und Intensität der Symptome – Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlafprobleme oder Stimmungsschwankungen etwa – variieren mitunter stark.

Man geht inzwischen davon aus, dass hier biologische, psychologische und soziale Faktoren zusammenwirken. So erleben zum Beispiel nicht alle Frauen denselben Verlauf des Östrogen- und Progesteronabfalls im Zuge des Wechsels. Auch die psychische Gesundheit, der Lebensstil und das Körpergewicht können eine Rolle spielen.

Nicht zuletzt können auch Vorerkrankungen mitbestimmen, wie ausgeprägt Frauen Beschwerden erleben. Schilddrüsenerkrankungen, Migräne, Endometriose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder chronische Schmerzsyndrome können Forschungen zufolge Symptome verändern oder verstärken.

In einer neuen Studie kommen südkoreanische Forscherinnen und Forscher nun zu dem Schluss, dass auch Diabetes die Begleiterscheinungen des Klimakteriums beeinflussen kann.

Im Fachblatt Menopause berichtet das Team der Eulji-Universität, dass konkret Typ-2-Diabetes – eine Stoffwechselerkrankung, bei der der Körper Insulin nicht mehr richtig nutzt und dadurch dauerhaft zu viel Zucker im Blut bleibt – zu mehr und auch stärkeren Symptomen führen könne.

Frauen in der Lebensmitte haben aufgrund hormoneller Veränderungen durch die Menopause ein erhöhtes Risiko für eine Reihe chronischer Erkrankungen, auch für Typ-2-Diabetes. Sie nehmen häufig an Gewicht zu und erleben eine Umverteilung des Körperfetts in den Bauchbereich, was zu einem gesteigerten Risiko für die Entwicklung von Typ-2-Diabetes führt.