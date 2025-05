Angst vorm Altern: "Frauen fühlen sich ab den Wechseljahren unsichtbar"

Frauen, die diese vorleben, sind in der Öffentlichkeit noch immer kaum sichtbar. In Medien, der Werbung, Popkultur und Modebranche fehlen realitätsnahe, vielseitige Bilder vom Älterwerden. Insbesondere ältere Frauen werden oft einseitig dargestellt, Altersstereotype – etwa, dass ältere Frauen nicht begehrenswert, sexuell uninteressiert, verbittert, schwach, unflexibel und unselbstständig seien – tradiert. "Es ist kein Zufall, dass Frauen beim Thema Altern zwischen Selbstoptimierung und Unsichtbarkeit pendeln", weiß Mari Lang, Autorin und Gründerin des Podcasts Frauenfragen. Auf Social Media werde Jugend romantisiert – "echte Vorbilder, die zeigen, dass Altern auch Kraft und Würde bedeutet, fehlen fast völlig", sagt sie.

Erwartungen schüren nachhaltige Selbstzweifel

Die Abwertung der alternden Frau ist nicht nur gesamtgesellschaftlich problematisch. Auch für die Einzelne: "Wir alle unterliegen Schönheitsnormen – sie sind Ausdruck eines Systems, das Frauen über ihr Aussehen bewertet", erklärt Barbara Schrammel, Psychotherapeutin und Vorständin beim Verein Frauen beraten Frauen. "Wir sind täglich mit Erwartungen konfrontiert, wie wir zu sein haben. Das macht Druck, das nagt am Selbstwert und kann zur Entstehung psychischer Erkrankungen beitragen", sagt Schrammel. Ein Umstand, der insbesondere bei jungen Frauen nachhaltige Selbstzweifel nähren könne.

Forschungen zeigen immer wieder: Menschen sind auch im fortgeschrittenen Alter gut in der Lage, ein hohes Maß an Zufriedenheit aufrechtzuerhalten. Dieser positive, wertschätzende Blick auf das Alter sei lohnend, sagt Schrammel. So wüssten Frauen 50 plus etwa besser, "was ihnen guttut, was sie wollen und wie sie sich abgrenzen können". Insofern sei das Alter ein "Fenster für mehr Selbstbestimmung im Leben".