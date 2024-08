Wasserperlen: Warum die bunten Kugeln für Kinder lebensgefährlich sein können

"Für Kleinkinder sind Wasserperlen als Spielzeug nicht geeignet" , heißt es etwa auf der Homepage der Initiative "Kinder Notfall Bonn" der Abteilung für Neonatologie am Universitätsklinikum Bonn . Schlimmstenfalls könnten schwere, lebensgefährliche Organschäden drohen.

Hydrokugeln gehören nicht in Kleinkinderhände

Kugeln können sich im Magen-Darm-Trakt ausdehnen

Wenn sie verschluckt werden, können sich die Kugeln im Magen-Darm-Trakt ausdehnen, zu einer Verstopfung des Darms und schlimmstenfalls zum Tod führen. Wenn sie in den Gehörgang oder die Nase gelangen, drohen ebenfalls Verletzungen. Im vergrößerten Zustand können sie auch akute Erstickungsunfälle auslösen. Weiteres Problem: Auf Röntgenaufnahmen sind die Perlen im Körper nur schwer auszumachen.

Wie gefährlich das Trend-Spielzeug ist, untermauert nun eine neue Erhebung aus den USA: Laut Forschungen des Nationwide Children's Hospital, einer der größten pädiatrischen Kliniken des Landes, hat sich die Zahl der Notfälle bei Kindern im Zusammenhang mit Wasserperlen zwischen 2021 und 2022 mehr als verdoppelt.

Jüngster Patient war sieben Monate alt

Von 2007 bis 2022 konnten rund 8.000 Besuche in US-Notaufnahmen mit Wasserperlen in Verbindung gebracht werden, heißt es im American Journal of Emergency Medicine. Wobei die Zahlen insbesondere von 2021 auf 2022 sprunghaft angestiegen seien.

Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Fälle betraf unter Fünfjährige, sie alle hatten die Perlen geschluckt. Der jüngste Patient war sieben Monate alt.

Verschlucken war insgesamt der häufigste Grund für Besuche in der Notaufnahme, gefolgt vom Einführen von Wasserperlen ins Ohr (33 Prozent) oder in die Nase (12 Prozent). Augenverletzungen machten neun Prozent der Fälle aus.