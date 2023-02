Warum Sportler Rote-Rüben-Saft trinken sollten

Rote Rüben können die Trainingsleistung im Fitnessstudio steigern. Einige Spitzensportler setzen bereits auf den Saft der Knolle, um ihre Muskelkraft zu erhöhen. Tatsächlich konnten Wissenschafter der britischen Universität Exeter nachweisen, dass die Leistung verbessert werden kann. Sie gaben zehn Studienteilnehmern Nitrat, das in hoher Menge in Roten Rüben enthalten ist, und verglichen die Nitrat-Konzentrationen im Speichel, Blut, den Muskeln und dem Harn der Teilnehmer vor und nach der Extra-Dosis.

Die Teilnehmer erhielten das Nitrat eine Stunde vor dem Training und absolvierten dann ein Beintraining. An der Beinpresse trainierten sie den Quadrizeps, jenen Muskel an der Vorderseite des Oberschenkels, der für die Streckung des Beins sorgt. Sie führten innerhalb von fünf Minuten 60 Wiederholungen aus - in hoher Intensität. Das Ergebnis: Hatten sie eine erhöhte Nitrat-Konzentration im Muskel, wiesen die Teilnehmer um sieben Prozent mehr Muskelkraft auf, als wenn ihnen eine Stunde vor dem Training ein Placebo gegeben wurde.

Energiereiches Eiweiß

Wer also Rote-Rüben-Saft, in dem eine hohe Nitrat-Konzentration enthalten ist, vor dem Training zu sich nimmt, kann die Nitrat-Level im Körper erhöhen und so auch die Muskelkraft steigern. Neben Roten Rüben ist auch in Radieschen, Rettich, Kohl und Spinat viel Nitrat enthalten.

Nitrat kommt natürlich im Boden vor, auch in Düngemitteln ist es enthalten, und wird über die Wurzeln der Pflanzen aufgenommen. Dort wird es in energiereiches Eiweiß umgewandelt. Während Rote Rüben und die anderen genannten Gemüse Nitrat gut speichern können, ist das bei andere Gemüsearten weniger der Fall, etwa bei Erbsen oder Gurken.

Bereits zuvor hatten südkoreanische Forscher herausgefunden, dass sich der regelmäßige Konsum von Rote-Rüben-Saft positiv auf das Herz und die Blutgefäße auswirkt sowie die Trainingsausdauer steigert. Sie kamen zu dem Schluss, dass regelmäßiges Trinken des Gemüsesafts zu einer besseren Durchblutung führt und mehr Sauerstoff in die Muskeln transportiert wird, wodurch die Belastung des Herzens verringert und die Trainingsleistung erhöht wird.