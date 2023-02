Hilft die Sauna gegen Erkältungen? Worauf man achten muss

Die Wärme einer milden Saunaform, die Inhalation der warmen, feuchten Luft und die Abkühlung danach kurbeln aber das Immunsystem an und können die lokale Abwehr beschleunigen.

Positiv wirke sich auch aus, dass Geist und Körper bei einem Saunabesuch entspannen können. Denn Stress schwächt das Immunsystem. In Stresszuständen fahre der Körper das Immunsystem hinunter, um die Energie an anderer Stelle zur Verfügung zu haben.

Und wie ist es bei Halsschmerzen? "Bei den leichten Halsschmerzen eines beginnenden oder abklingenden Virusinfekts kann die warme, feuchte Luft einer milden Sauna die lokale Immunabwehr stärken", sagt Neumann. Vor und nach dem Saunagang sollte man zusätzlich viel trinken, Wasser und Tee befeuchten die Rachenschleimhaut. "Dadurch wird sie besser durchblutet und die Erreger können schneller abtransportiert werden."

Wer sich krank fühlt, bleibt im Bett

Der Primararzt betont aber auch: Niemand, der sich krank fühlt, sollte sich aus dem Bett schleppen und eine Sauna aufsuchen. Es sei ein Irrglaube, dass eine Schwitzkur genau das Richtige sei, wenn man stark erkältet ist oder gar Fieber hat. "Fieber zeigt an, dass das Immunsystem schon schwer am Kämpfen ist. Auf keinen Fall sollten Menschen mit Fieber oder mit schweren Erkältungssymptomen in die Sauna gehen", warnt Neumann. Das könnte unter anderem zu einem Kreislaufkollaps führen. "Wer Fieber hat oder an schweren Erkältungssymptomen leidet, gehört ins Bett und nicht in die Sauna."

Bei Unsicherheiten in Bezug auf einen Saunagang sollte man in jedem Fall zuvor einen Arzt konsultieren: "Nicht nur bei Fieber, auch bei zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist es nicht ratsam, in die Sauna zu gehen", unterstreicht Neumann.