Warum schon Schwangere Haustiere haben sollten

Warum schon Schwangere und Säuglinge in Kontakt mit Katzen oder Hunden kommen sollten, hat jetzt ein japanisches Forscherteam gezeigt. In einer Analyse von mehr als 65 000 Kleinkindern zeigte sich, dass Kinder, die während der fötalen Entwicklung oder im frühen Säuglingsalter Hauskatzen oder Haushunden ausgesetzt waren, im Vergleich zu anderen Kindern tendenziell weniger Lebensmittelallergien aufwiesen. Dies geht aus einer in Plos One veröffentlichten Studie von Hisao Okabe vom Fukushima Regional Center for the Japan Environment and Children's Study, Japan, und Kollegen hervor.