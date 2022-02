Warum das Gehen mit Gewichten bei Osteoporose helfen kann

Bewegung hält nicht nur fit, sondern trägt auch dazu bei, dass die Knochen so lange wie möglich kräftig bleiben - auch für Menschen, die bereits an Osteoporose leiden.

Knochen sind lebendes Gewebe, und Bewegung kann es stärken. Wenn Muskeln an den Knochen ziehen, reagieren diese Knochen, indem sie sich erneuern und dadurch stärker werden. Dafür gibt es verschiedene Methoden.

Laut dem National Institutes of Health Osteoporose and Related Bone Diseases National Resource Center in den USA sind die besten Übungen zum Aufbau starker Knochen Gewichtsbelastungs- und Widerstandsübungen.

Gewichte einbauen

Einige Studien deuten darauf hin, dass das Training mit Gewichten, wie z. B. Gehen mit Gewichten, Menschen helfen kann, die Knochenmassedichte zu verbessern und das Risiko von Frakturen zu verringern.

Um sowohl Muskeln als auch Knochen zu stärken, muss ein gewisser Widerstand vorhanden sein.

Einige Methoden, um während des Trainings Widerstand zu leisten, umfassen etwa Übungen mit Widerstandsbänder oder Körpergewichtsübungen wie etwa zwischendurch einige Liegestütze und Klimmzüge zu machen. Ebenso kann das Trainieren mit Gewichte wie Hanteln und Kettlebells Muskeln und Knochen stärken.

Gewichtsweste beim Gehen

Gehen mit einer Gewichtsweste kann für Menschen mit Osteoporose von Vorteil sein. Eine Person sollte allmählich beginnen und das Gewicht langsam auf ein angenehmes Niveau erhöhen.

Allerdings: Weitere Forschung ist notwendig, um das optimale Gewicht zu bestimmen, das eine Person beim Gehen tragen sollte, um die Knochengesundheit zu verbessern.