Vogelgrippe in Wildvogel-Park: Auch Menschen könnten infiziert sein

In Brasilien wird ein Verdachtsfall der Vogelgrippe A (H5N1 - ein neuer Subtyp) bei einer Person untersucht, die im Bundesstaat Espírito Santo lebt. Dort wurden in den vergangenen Tagen die ersten bestätigten Fälle bei Wildvögeln entdeckt, so das Gesundheitsministerium.

Ein 61-jähriger Mann, der in dem Park arbeitet, in dem drei Vögel positiv auf die hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI, Vogelgrippe) getestet wurden, wird überwacht und isoliert, nachdem er leichte Grippesymptome gezeigt hatte, so das Ministerium.