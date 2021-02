Völlig neue Virusmutation in Finnland entdeckt

Ein anderer Virologe von der Universität Turku, Ilkka Julkunen, sieht vorerst keinen Grund zur Besorgnis. "Wir haben keine sicheren Hinweise, dass dieser neue Stamm ansteckender wäre oder Auswirkungen auf die Immunität von Menschen mit überstandener Krankheit oder auf den Impfschutz hat", so Julkunen in dem am Mittwochabend veröffentlichten Bericht.

Das finnische Institut für Gesundheit und Wohlbefinden (THL) hat angekündigt, im Lauf des Donnerstag zu der neuen Entdeckung Stellung zu nehmen.