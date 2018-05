VKI-Test: Ein Drittel der Medikamente wirkt nicht wie versprochen

Vitamin C in gängigen Erkältungsmitteln – Sie denken, derartige Präparate wirken naturgemäß besser? Nein, betonen die Experten des Verein für Konsumenteninformation (VKI). Vitamin C habe keinen therapeutischen Effekt und verkürze den Verlauf des grippalen Infekts nicht. Bisher gebe es keine kontrollierten Studien, die diesen Mythos ausreichend belegen.

Dennoch sind Präparate wie etwa Grippostad C Kapseln oder Ascorbisal äußerst beliebt zur Selbstmedikation. Offiziell heißen die rezeptfreien Medikamente OTC-Präparate (over the counter; engl. für „über den Ladentisch“, Anm.). Vor allem Erkältungs- und Schmerzmittel führen die Beliebtheitsliste bei den Patienten an, und manche gehen jährlich millionenfach über die Ladentische der Apotheken.