Vitamin D: Studien belegen "Wunderwirkung" nicht

Kein Effekt bei Herzerkrankungen

Laut dem Deutschen Ärzteblatt ist schon im Jahr 2019 im angesehenen Journal des amerikanischen Ärzteverbandes (JAMA) eine Metaanalyse mit den Studiendaten von mehr als 83.000 Probanden in Vitamin D-Untersuchungen publiziert worden, die keinen Effekt von Vitamin D auf die Häufigkeit von Schlaganfällen, Herzinfarkten und Herz-Kreislauf-Todesfällen insgesamt ergab. Zu einem ganz ähnlichen Ergebnis kamen US-Wissenschafter im Jahr 2019 in einer 25.871 Probanden umfassenden Untersuchung mit der täglichen Einnahme von Vitamin D oder Placebo mit einer Beobachtungszeit von sechs Jahren im New England Journal of Medicine. "Die Supplementierung mit Vitamin D brachte nicht das Resultat einer geringeren Häufigkeit von invasiven Krebserkrankungen oder Herz-Kreislauf-Leiden als beim Placebo", schrieben die Autoren. Das Forschungsprojekt war von den staatlichen US-Gesundheitsinstituten (NIH) finanziert worden.