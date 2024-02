Virologe Florian Krammer kehrt nach Wien zurück

Der österreichische Virologe Florian Krammer wird neben seiner Professur an der Icahn School of Medicine in New York auch in Wien eine Teilzeit-Professur übernehmen, wie er der APA bestätigte.

Krammer: "Es ist eine interessante Option, auch in Österreich Forschung zu betreiben"

Das Ludwig Boltzmann-Institut wird am Montag zusammen mit weiteren neuen Einrichtungen in einem Pressegespräch vorgestellt. Krammer wird hier voraussichtlich Mitte 2025 als Leiter starten. Zuvor geht es für den Wissenschafter aber daran, als "Professor für Infektionsmedizin" an der Meduni Wien eine neue Forschungsgruppe und ein Labor aufzubauen. "Es ist eine interessante Option, auch in Österreich Forschung zu betreiben", so Krammer: "Es ist aber nicht so, dass ich jetzt die USA verlasse." Zu 80 Prozent wird Krammer weiter in New York tätig sein, bei seinem Engagement in Wien handelt es sich um eine 20-Prozent-Stelle.

Schon jetzt unterhalte er zahlreiche Forschungskooperationen mit Partnern aus Wien, Graz oder Innsbruck bzw. in Norwegen, Deutschland oder den Niederlanden. Inhaltlich will sich Krammer auch mit hierzulande relevanten Krankheitserregern wie dem Hantavirus oder Vogelgrippe-Viren beschäftigen, "die in Österreich auch regelmäßig detektiert werden". Er wolle eine weitere Brücke zwischen der US-Forschung und der Austro-Wissenschaftscommunity schlagen, so der Forscher, der auf mehrere internationale Beispiele verwies, in denen transatlantisch verteilte Engagements sehr gut funktionieren.