Einfacher Tipp: Was Videocalls weniger anstrengend macht

Die Pandemie wurde inzwischen für beendet erklärt. Das Homeoffice ist in etlichen Unternehmen teilweise geblieben. Viele wissen aus Erfahrung, dass Videokonferenzen – zentrale kommunikative Elemente im Homeoffice – anstrengender sind als das persönliche Gespräch. Zoom-Fatigue wird dieses Phänomen in Anlehnung an den Marktführer im Geschäftsbereich oft genannt.

Eine Frage der Einstellung

Forschende der Nanyang Technological University in Singapur haben sich der Frage gewidmet, ob der gewählte Hintergrund bei Online-Besprechungen Einfluss auf den Energiehaushalt von Nutzern hat.

Meist kann man zwischen einem statischen Bild bzw. Porträt von sich selbst oder Videoaufnahmen in Echtzeit wählen. Letzteres kann mittels Unschärfe-Effekt modifiziert werden: Die sprechende Person erscheint dann scharf, der Rest verschwommen. Alternativ können künstlich animierte Videohintergrunde – etwa ein Wald, eine urbane Umgebung oder ein Bücherregal – eingesetzt werden.

Es zeigte sich, dass User, die bewegte Videohintergründe – echte wie animierte – verwendeten, das höchste Maß an Erschöpfung erlebten. Solche Hintergründe würden die Aufmerksamkeit stärker binden, was zu größerer Ermattung führe, so die These der Forschenden. "Unser Gehirn reagiert automatisch auf neue Informationen in der Umgebung. Dies verbraucht kognitive Ressourcen", heißt es in einer Aussendung zur Untersuchung.

Neben der Art des Hintergrunds scheint auch das Motiv relevant: Naturmotive wirkten generell weniger kräftezehrend als Büroumgebungen oder öffentliche Räume.