Verzögerte Brustkrebsoperation verringert Überlebensrate

Im Jahr 2020 wurden in Österreich 19.641 Krebsdiagnosen bei Frauen gestellt. Auf Brustkrebs entfielen rund 28 Prozent der Krebs-Neuerkrankungsfälle sowie 17 Prozent aller Krebssterbefälle.

Spuren der Pandemie

Aktuell könnten in Österreich vor allem potenziell verspätete Neudiagnosen bei Krebs während der Covid-19-Pandemie in den nächsten Jahren für Probleme sorgen. So gab es bei den Vorsorgekoloskopien bezüglich Darmkrebs als dritthäufigste Krebserkrankung bei Männern und Frauen in Österreich 2020 einen Rückgang um 14,82 Prozent. Bei den medikamentösen Therapien und in der Strahlentherapie war zwar kein großer Rückgang sichtbar, anders war das bei den Krebsoperationen. Von 2017 bis 2019 hielten sie sich auf einem annähernd gleichen Niveau, um 2020 um etwa fünf Prozent zurückzugehen.

Besonders stark war von März bis Juni 2020 der vorübergehende Rückgang der Zahl der Spitalsaufenthalte infolge von Brustkrebsoperationen - zeitweise um bis zu etwa ein Fünftel. Möglicherweise sollte bei der Aufarbeitung der Covid-19-Pandemie auch auf solche Effekte Bedacht genommen werden.