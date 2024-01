Vernachlässigte Tropenkrankheiten - die Horror-Liste der WHO

Sie bedrohen mehr als 1,6 Milliarden Menschen, sind aber in der öffentlichen Wahrnehmung nur wenig präsent: vernachlässigte tropische Krankheiten (NTD). Das ist laut „Licht für die Welt“, der Fachorganisation für Menschen mit Behinderungen, auch kein Wunder, denn die weitaus meisten der Betroffenen leben in Armut. Krankheit, Behinderung und Tod.

Die Weltgesundheitsorganisation hat Krankheiten definiert, die durch Bakterien, Viren, Parasiten, Pilze oder Gifte entstehen.

Dazu zählen viele seit Jahrzehnten bekannte Krankheiten wie Lepra, Schlafkrankheit oder Bilharziose. Eines ist ihnen gemeinsam: Alle haben weitreichende gesundheitliche sowie soziale und ökonomische Folgen für die Patientinnen und Patienten. Sie verstärken den Teufelskreislauf aus Armut, schlechter Bildung, kein oder wenig Einkommen, Krankheit und Behinderung, so „Licht für die Welt“ zum Tag der vernachlässigten tropischen Krankheiten am kommenden Dienstag. Wer Lepra habe, werde zusätzlich zu seinen oder ihren Gesundheitsproblemen hat nicht nur gesundheitliche Probleme, sondern wird sozial stigmatisiert und hat ein schlechteres oder kein Einkommen.

Tropische Krankheiten verbreiten sich besonders schnell in Gebieten mit schlechter Infrastruktur wie ländliche Regionen in Armut, Konfliktzonen, Landstriche nach Naturkatastrophen. Ist die hygienische Versorgung schlecht und fließendes Wasser nicht vorhanden, werden Trachom, eine bakterielle Augenerkrankung, Lepra oder die Schlafkrankheit schnell zu einem großen Problem.

Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Liste mit mittlerweile 25 vernachlässigten tropischen Krankheiten veröffentlicht. Das reicht von bekannten, hierzulande nicht aufgetretenen oder eliminierten Krankheiten wie Lepra, Bilharziose oder Schlafkrankheit bis zu Schlangenbissen. Nachfolgend die Liste der Krankheiten mit kurzen Erläuterungen: