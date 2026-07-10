Verdauung: Schluss mit dem Tabu

Über Geld spricht man nicht. Über Verdauung schon gar nicht. Dennoch gehören Blähungen, Verstopfung, Durchfall oder Veränderungen des Stuhlgangs zu den Themen, die lieber verschwiegen werden. Als Gastroenterologin erlebe ich täglich, wie groß die Hemmschwelle ist, über Verdauung zu sprechen. Das ist verständlich, aber oft problematisch. Der Magen-Darm-Trakt ist ein hochkomplexes Organ, eng verbunden mit Immunsystem, Stoffwechsel und Psyche.

Nicht umsonst wird der Darm als „zweites Gehirn“ bezeichnet. Wenn hier etwas aus dem Gleichgewicht gerät, kann sich das auf das gesamte Wohlbefinden auswirken. Trotzdem warten viele Menschen Monate oder Jahre, bevor sie Beschwerden abklären lassen. Manche schämen sich, andere halten Symptome für „normal“. Dabei können gerade solche Hinweise auf Erkrankungen liefern – von Nahrungsmittelunverträglichkeiten über chronisch-entzündliche Darmerkrankungen bis hin zu Darmkrebs.



Bitte nicht falsch verstehen: Es geht nicht darum jede kleinste Stuhlveränderung abzuklären: die Verdauung hängt immer mit der Art, der Häufigkeit und Menge der Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, zusammen. 3 Mal am Tag bis 3 Mal pro Woche Stuhl zu haben ist komplett normal. Es ist meistens auch nicht notwendig, mit jedem neu aufgetretenen Durchfall zum Arzt zu laufen, die meisten solcher Akutbeschwerden sind viral bedingt und selbstlimitierend. Wenn aber die Beschwerden mehr als 4 Wochen anhalten oder Kreislaufprobleme auftreten, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Beim Thema Darmkrebsvorsorge begegnet mir oft Zurückhaltung. Doch moderne Untersuchungen sind sicher, effektiv und oft lebensrettend. Darmkrebs gehört zu den wenigen Krebsarten, die durch rechtzeitige Vorsorge verhindert werden können – wenn wir offen über Risiken sprechen und Vorsorge auch ohne Beschwerden nutzen. Soziale Medien verstärken die Unsicherheit: Entgiftungskuren oder Wunderdiäten versprechen schnelle Lösungen.