Sie zählt zu den am häufigsten aufgeschobenen Untersuchungen in der modernen Medizin: die Endoskopie. Ob Magenspiegelung (Gastroskopie) oder Darmspiegelung (Koloskopie) – schon das Wort allein löst bei vielen Menschen ein ungutes Gefühl im Bauch aus. Doch fast alle, die die Untersuchung einmal hinter sich gebracht haben, kommen zu derselben Erkenntnis: Die Angst davor war das einzig Unangenehme. Es ist an der Zeit, mit diesen überholten Mythen aufzuräumen.

Der wohl größte Fortschritt der modernen Endoskopie ist die Sedierung. Mit kurzwirksamen Schlafmitteln wie Propofol gleitet man in einen tiefen, entspannten Dämmerschlaf – keine belastende Vollnarkose, sondern ein sanftes Wegnicken. Man schläft ein, wacht gefühlt Sekunden später wieder auf, und alles ist vorbei. Vom Würgereiz oder Druckgefühl kriegt man nichts mit.

Auch die Technik selbst hat mit den Schreckensbildern früherer Jahrzehnte nichts mehr gemein. Moderne Endoskope sind hauchdünne, hochflexible High-Tech-Instrumente. Sie verfügen über winzige HD-Kameras und leistungsstarke Lichtquellen. Mit großer Präzision navigiert der Arzt das Instrument durch die natürlichen Windungen des Körpers. Das Gewebe wird dabei nicht verletzt, sondern sanft beiseitegeschoben.

Hinzu kommt der enorme Nutzen bei minimalem Aufwand. Die Endoskopie ist oft Diagnose und Therapie zugleich. Polypen können während einer Koloskopie sofort schmerzfrei entfernt werden – und genau daraus könnte sich Jahre später Darmkrebs entwickeln. Kaum eine Vorsorgeuntersuchung verhindert Krebs so effektiv und direkt.

Was bleibt also von der Angst? Meist die Sorge vor der Vorbereitung oder dem „Danach“. Ja, das Abführen vor einer Darmspiegelung erfordert etwas Disziplin. Doch moderne Spüllösungen sind deutlich besser verträglich als früher, die notwendige Trinkmenge ist reduziert, und mehrtägige Diäten gehören längst der Vergangenheit an. Der Verzicht auf das Abendessen am Vortag, ein leichtes Mittagessen (klare Suppe) sowie der Verzicht auf ballaststoffreiche Lebensmittel, Kerne und Schalen genügen in der Regel.