„Bitte keine verarbeiteten Lebensmittel“

Die Nahrungsmittelindustrie bringt laufend neue Trends auf den Markt, doch eine ausgewogene, natürliche Ernährung bleibt das A und O. Idealerweise stammen unsere Lebensmittel direkt aus der Natur – unverarbeitet und reich an wertvollen Nährstoffen. Dabei spielt Eiweiß eine entscheidende Rolle: Es ist essenziell für Muskelaufbau und -erhalt, hält länger satt als Kohlenhydrate und trägt dazu bei, den Grundumsatz zu steigern.

Vielfältige Nahrungsmittel

Beim Blick auf Eiweißquellen denken viele zuerst an Fleisch: Hühnerbrust liefert stolze 31 g Protein pro 100 g. Doch pflanzliche Alternativen aus der Natur stehen dem in nichts nach. Linsen enthalten rund 23 g Eiweiß pro 100 g – vergleichbar mit Schweineschnitzel oder Rindsteak. Und sie haben noch mehr zu bieten: Neben Eiweiß stecken in Hülsenfrüchten zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Besonders der hohe Ballaststoffgehalt macht sie zu echten Alleskönnern. Kidneybohnen enthalten rund 6 g Ballaststoffe pro 100 g, Erbsen 16,6 g und Linsen sogar 17 g. Ballaststoffe fördern die Verdauung, beugen Verstopfung vor und tragen zu einem lang anhaltenden Sättigungsgefühl bei.

Doch viele Menschen meiden Hülsenfrüchte – aus Angst vor Blähungen. Der Grund dafür sind schwer verdauliche Kohlenhydrate, die im Dickdarm von Bakterien zersetzt werden. Doch das ist kein Grund zur Sorge: Der Körper gewöhnt sich mit der Zeit daran. Wer regelmäßig Hülsenfrüchte isst, kann Blähungen vorbeugen. Eine schrittweise Steigerung der Verzehrmenge, gründliches Einweichen und langsames Kochen ohne Salz verbessern die Verträglichkeit. Auch Gewürze wie Kümmel, Majoran oder Anis können helfen.