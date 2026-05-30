Gleich vorweg: Wer beim Begriff Leberfasten an ein paar Wochen gesunde Ernährung und Alkoholverzicht denkt, um danach guten Gewissens wieder in alte Gewohnheiten zurückzukehren, liegt falsch. Leberfasten im medizinischen Sinn ist mehr als eine Diät – es ist eine gezielte Therapieform für Menschen mit der Diagnose Fettleber.

Davon spricht man, wenn sich übermäßig Fett in den Leberzellen einlagert. Die Ursachen sind vielfältig: Bei der alkoholischen Fettleber ist hoher Alkoholkonsum der Auslöser, bei der metabolischen Fettleber sind es meist Faktoren des modernen Lebensstils – zu wenig Bewegung, ungünstige Ernährung, Übergewicht. In Österreich ist das kein Randproblem: Wir müssen davon ausgehen, dass jeder dritte Erwachsene betroffen ist. Die gute Nachricht: Für die Diagnose braucht es heute nicht zwingend eine Leberbiopsie. Mit Ultraschall kann eine Fettleber oft gut sichtbar gemacht werden. Mithilfe des so genannten FIB-4-Scores lässt sich die Wahrscheinlichkeit für eine Leberfibrose (strukturelle Veränderung der Leber) berechnen. Diese sollte anschließend durch einen Fibroscan (Elastographie, nichtinvasive Messung der Lebersteifigkeit und des Fettgehalts) bestätigt werden.

Ist die Diagnose gesichert, gilt Leberfasten als Goldstandard. Ziel ist nicht nur eine Gewichtsreduktion, sondern vor allem die deutliche Entfettung der Leber und die Verbesserung der Laborwerte. Anerkannte Programme setzen auf hochwertige Proteinshakes – angereichert mit leberschützenden Substanzen wie Taurin, L-Carnitin oder Omega-3-Fettsäuren. Dazu gibt es Rohkost, gedünstetes Gemüse, Wasser und ungesüßten Tee. Schrittweise wird eine Shake-Mahlzeit durch eine normale Mahlzeit ersetzt, bis ein gesunder Lebensstil mit ausgewogener Ernährung und regelmäßiger Bewegung wieder selbstverständlich geworden ist. Die Erfahrung zeigt: Innerhalb von sechs Wochen kann sich die Leber erstaunlich gut regenerieren – vorausgesetzt, die Betroffenen bleiben dran. Denn Leberfasten endet nicht mit dem letzten Shake.