USA: Nach Augentropfen mussten Patienten die Augen entfernt werden

Acht Menschen haben ihr Sehvermögen verloren, vier davon mussten sich einem operativen Eingriff zur Augenentfernung unterziehen. Verantwortlich dafür dürfte ein multiresistener Keim sein, der sich in Augentropfen von US-Herstellern befunden hat. Das Center for Disease Control and Prevention (CDC) hat 68 Patienten in 16 Staaten mit einem seltenen Stamm von Pseudomonas aeruginosa identifiziert. Zu den Symptomen gehören gelber, grüner oder klarer Ausfluss aus dem Auge, Unbehagen oder Schmerzen, Rötungen, verschwommenes Sehen und erhöhte Lichtempfindlichkeit.

Zehn verschiedene Marken wurden zunächst als möglicherweise mit dem Ausbruch in Verbindung stehend identifiziert, so die CDC. Augentropfen, die in Indien hergestellt und unter zwei Marken in die USA importiert werden, wurden daraufhin im Jänner und Februar aus den Regalen genommen. Im Jänner warnte die CDC die Bevölkerung, die Tropfen von EzriCare und Delsam Pharma nicht mehr zu verwenden. Im darauffolgenden Monat rief das Unternehmen, dem die Marken gehören - Global Pharma - nach einer formellen Empfehlung der Food and Drug Administration (FDA) freiwillig zurück.

Mangel an Konservierungsstoffen

Geöffnete Flaschen von den betroffenen Patienten enthielten nach Angaben der CDC die Bakterien. Ungeöffnete Flaschen werden derzeit getestet, um festzustellen, ob es während des Herstellungsprozesses zu einer Kontamination gekommen ist.

In der vergangenen Woche verklagte eine Frau in Florida den Arzneimittelhersteller, weil sie nach der Einnahme des Produkts eine Infektion erlitten hatte und die Ärzte gezwungen waren, eines ihrer Augen zu entfernen. Der Anwalt der Frau machte einen Mangel an Konservierungsmitteln in den Augentropfen für die Verunreinigung verantwortlich. "Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Menschen, die Infektionen erlitten haben und sich dessen nicht bewusst sind", sagte die Anwältin Natasha Cortes gegenüber NBC News.

Ein Vertreter von EzriCare sagte, dass die bisherigen Tests den Ausbruch nicht definitiv mit ihren Produkten in Verbindung gebracht haben. "Wir haben unsere Kunden so weit wie möglich kontaktiert, um ihnen von der weiteren Verwendung des Produkts abzuraten", sagte ein Sprecher.

Letzte Woche veröffentlichte die FDA separate Rückrufanzeigen für einige Augentropfen, die von Pharmedica und Apotex vertrieben wurden, nachdem die Unternehmen erklärt hatten, dass sie diese freiwillig aus den Regalen genommen hatten.