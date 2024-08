Unaufmerksame "Handy-Eltern": Deutscher Experte rät zu Bäder-Verbot

"Kind wird von niemandem vermisst"

Zuvor hatte die Bild-Zeitung von solchen Fällen aus Hamburger Schwimmbädern berichtet. Hausverbote habe es nach seiner Kenntnis auch etwa in Mönchengladbach, Leipzig, Freiburg und Worms gegeben, sagte der Experte, der bundesweit Bäderpersonal schult. Probleme mit abgelenkten Eltern durch das Handy träten seit etwa zwei Jahren vermehrt auf, sagte er. "Es geht nicht um fünf Minuten. Das Kind steht eine Dreiviertelstunde beim Schwimmmeister und wird von niemandem vermisst."

"Für die Kinder geht es dabei um Leben oder Tod“, sagte er. Die Kinder könnten in sehr kurzer Zeit ertrinken. Ein komplettes Handy-Verbot im Bad sei nicht durchsetzbar. "Dann hätten wir keine Kunden mehr." Bäder werben aber in Flyern dafür, das Handy in der Tasche zu lassen und die Kinder ins Wasser zu begleiten.