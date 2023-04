Umfrage: Mehr Menschen in Österreich fühlen sich nicht gesund

Gleichzeitig ist in den vergangenen Jahren auch das subjektive Gesundheitsgefühl stark gesunken. So fühlten sich im April 2021 noch 75 Prozent der Menschen in Österreich "völlig" oder "größtenteils gesund und wohl". Nur 18 Prozent gaben an, sich "weniger" oder "gar nicht gesund und wohl" zu fühlen.

Bis zum Jahr 2023 stieg der Anteil jener, die sich nicht gesund fühlen, auf 32 Prozent. Demgegenüber standen 67 Prozent die angaben, sich gesund zu fühlen.

"Tiefe Kratzer"

"Die traditionell hohe Zufriedenheit der Menschen in Österreich mit ihrem Gesundheitssystem hat erstmals tiefe Kratzer bekommen“", wird dazu Christoph Hörhan, Initiator des Austrian Health Forum (AHF), in einer Aussendung zitiert: "Es ist höchste Zeit, aber noch nicht zu spät, das Ruder herumzureißen und endlich grundlegende Reformen einzuleiten. Am Austrian Health Forum diskutieren wir daher heuer unter dem Motto 'Reform oder Revolution', wie das doch noch gelingen kann."

Beim AHF kommen von 11.-13. Mai 2023 mehr als 300 Vordenkerinnen und Vordenker aus dem Gesundheitsbereich in Schladming zusammen, um Innovationsschritte für das österreichische Gesundheitswesen zu diskutieren. Im Mittelpunkt werden dabei unter anderem der Pflegenotstand, der generelle Fachkräftemangel und die Lieferengpässe bei Arzneimitteln stehen.