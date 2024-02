Mini-Tumore aus dem Labor könnten Krebstherapie revolutionieren

Bei den meisten Krebsarten gibt es dank intensiver Forschungsbemühungen inzwischen erhebliche Behandlungsfortschritte. Manchmal schlagen Medikamente aber nicht an wie gewünscht – oder nicht im erhofften Ausmaß.

Forschende des Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI), Australiens ältestem medizinischen Forschungsinstitut an der Universität Melbourne, haben nun herausgefunden, dass Medikamententests an im Labor gezüchteten Mini-Tumoren – sogenannten Tumor-Organoiden – eine Art Prognose ermöglichen könnten, wie gut spezifische Therapeutika bei bestimmen Patientinnen und Patienten wirken.