Welt-Tuberkulose-Tag: Erkrankungszahlen sind in Österreich stabil

Auch mit den 422 TB-Fällen des Jahres 2023 in Österreich ist die Situation um sprichwörtliche "Klassen" besser als noch vor rund zwei Jahrzehnten (2004), als 1.079 Erkrankungen registriert wurden. Die Tuberkulose ist "die" Erkrankung der Armen, der Obdachlosen, Flüchtlinge und Kriegsopfer. Hier hat sich das Bild gewandelt. Während unter den 1.079 registrierten Neuerkrankungen im Jahr 2004 exakt 629 Patienten mit Geburtsland Österreich waren (450 mit anderem Geburtsland), waren es 2016 schließlich von den insgesamt 634 Fällen 432 Patienten mit nicht-österreichischem Geburtsland (202 Geburtsland Österreich). 2022 wurde mit 106 Fällen bei Personen mit Geburtsland Österreich der bisher niedrigste Wert in dieser Bevölkerungsgruppe verzeichnet (266 Patienten mit ausländischer Herkunft). Indra: "Der leichte Anstieg zum Jahr 2023 (insgesamt 422 Fälle; 'Anm.) ist sowohl bei 'endemisch' (132 Fälle bei Personen aus Österreich; Anm.) als auch bei den 'importierten' Erkrankungen (290) zu sehen."

"Situation ist entspannt zu sehen"

Fazit für den Experten: "An sich ist die Situation entspannt zu sehen. Das in Österreich gut funktionierende System zur Auffindung von Tuberkulose-Erkrankungen wirkt." Die frühzeitige Diagnose sichert auch eine effektive Therapie und somit auch in der Folge kaum weitere Ansteckungen. So wurde in Österreich im Jahr 2023 eine TB-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Menschen und Jahr) von 4,6 registriert (2004: 13,2), unter den Menschen mit Geburtsland Österreich lag der Wert vergangenes Jahr bei 1,9 (2004: 8,9) unter Menschen mit nicht-österreichischem Geburtsland bei 14,9 (2004: 39,0).