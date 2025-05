Test: "Pestizid-Cocktails" in Paprikapulvern gefunden

Anthrachinon, Thiamethoxam oder Indoxacarb: So lauten einige der Namen von insgesamt 37 Pestiziden , die zum Teil seit Jahren nicht mehr in der EU zugelassen sind, die aber bei einem Greenpeace-Marktcheck von 13 Paprikapulvern trotzdem nachgewiesen werden konnten.

In den konventionellen Pulvern fanden sich Pflanzenschutz-Rückstände aus 10 bis 19 Wirkstoffen, darunter auch solche, die mit Nervenschäden, Hormonstörungen oder Schädigungen der Fruchtbarkeit in Verbindung stehen. Der Einsatz von zwölf der gefundenen Stoffe ist in der EU sogar verboten und als besonders alarmierend wurden zwei Proben beschrieben, denn hier wurden die geltenden Grenzwerte überschritten.

In fast allen konventionellen und biologischen Proben wurde hingegen Chlorat gefunden. Dieses ist als Pestizid in der EU verboten, darf aber als Desinfektionsmittel und in der Trinkwasseraufbereitung eingesetzt werden und könnte auf diesem Weg in die Paprikapulver gelangt sein, berichtete Greenpeace.

Die zum Pulver verarbeiteten Paprikas stammen laut der NGO aus Spanien, Ungarn, aber auch Peru oder China. Die Mehrzahl der untersuchten Produkte stammt laut Angaben der Supermärkte aus Spanien.