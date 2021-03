Produktionsmöglichkeit: Russland informiert Österreich wegen Sputnik

Die russische Botschaft in Österreich hat der österreichischen Regierung Informationen über die Bereitschaft des russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) zur Herstellung des Sputnik-V-Coronavirus-Impfstoffs im Land übermittelt. Das sagte der russische Botschafter Dmitri Ljubinsky am Samstag gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS.

"Ich kann bestätigen, dass die österreichische Regierung auf Initiative des RDIF über die verfügbaren Möglichkeiten informiert wurde", sagte der Botschafter.

Mehrere heimische Unternehmen kommen infrage

Russland führe derzeit Verhandlungen mit mehreren österreichischen Unternehmen über die Organisation der Produktion von Sputnik V-Coronavirus-Impfstoffen im Land, sagte RDIF-Chef Kirill Dmitriew am Samstag zuvor gegenüber Ö1.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte sich gegen "geopolitische Tabus" in Sachen Impfstoffe ausgesprochen und sogar eine Produktion des russischen Vakzins Sputnik V in Österreich ins Spiel gebracht.

Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen befindet sich Sputnik "in der rollenden Überprüfung seiner Daten". Es habe aber keinen Antrag auf Marktzulassung bei der Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) gestellt.

Dem dem Impfstoff der Russen handelt es sich - ebenso wie bei Astra Zeneca - um einen Vektorimpfstoff. Unschädlich gemachte Viren transportieren einen "Bauplan", an Hand dem das Immunsystem lernt, sich gegen Coronaviren zu wehren. Im Fachmagazin Lancet wurden im Februar Daten zur Wirksamkeit des russischen Vakzins veröffentlicht. Demnach soll Sputnik V eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent haben. Die Ergebnisse decken sich mit früheren Angaben. Eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent bedeutet, dass in der geimpften Gruppe 91,6 Prozent weniger Erkrankungen pro 100 Probanden auftraten als in der Kontrollgruppe.