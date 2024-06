Die Sucht nach Sonnenbräune: Woran man Tanorexie erkennt

Oft trete die Tanorexie, die erstmals in den 1950er Jahren beschrieben wurde, gemeinsam mit anderen Erkrankungen auf, etwa Depression, Zwangs- oder Angststörungen.

Studie mit Mäusen belegt: Sonne kann süchtig machen

Eine US-Studie mit Mäusen zeigt, dass bereits nach zwei Wochen täglichen Sonnenbads von etwa 30 Minuten eine Gewöhnung mit Suchtpotenzial entstehen kann. In der Untersuchung des Massachusetts General Hospital in Boston wurden Mäuse sechs Wochen lang täglich einer Dosis UV-Strahlung ausgesetzt, die beim Menschen einem etwa 20- bis 30-minütigen Sonnenbad in der geografischen Höhe von Florida entspricht.

Bereits nach einer Woche stiegen bei den Tieren die Beta-Endorphinwerte im Blut an – und blieben während der Versuchsdauer erhöht. Zudem konnten bei Abstinenz von UV-Licht Entzugserscheinungen nachgewiesen werden. Nach den sechs Wochen sanken die Endorphinwerte innerhalb einer Woche wieder auf die Ausgangswerte ab.

Auch beim Menschen folgt die Tanorexie im Extremfall den typischen Merkmalen anderer Suchterkrankungen. Betroffene wollen sich immer häufiger und länger sonnen, andere Aktivitäten rücken in den Hintergrund. Ist das Sonnenbad oder der Besuch im Solarium nicht möglich, kann es zu Entzugssymptomen wie Unruhe kommen. Auch sozialer Rückzug, Ängste und Depression können eine Folge sein.