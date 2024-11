Julia Rey-Brandariz von der Universität von Santiago de Compostela in Spanien und ihre Co-Autoren haben ihre Berechnungen vor kurzem in Lancet Public Health vorgestellt. "Das Konzept einer tabakfreien Generation zielt darauf ab, den Verkauf von Tabak an Personen ab einem gewissen Geburtsjahrgang zu verhindern. (...) Wir haben für unsere bevölkerungsbasierte Geburtsgruppen-Simulationsstudie ein Szenario gewählt, in dem der Verkauf von Tabak an Menschen verboten wird, die zwischen 1. Jänner 2006 und 31. Dezember 2010 geboren wurden. Die Intervention sollte perfekt durchgeführt sein - die Ergebnisse bis 31. Dezember 2095 berechnet werden."