Neuseeland verbietet Zigarettenverkauf

Viele Tabakraucher sind deshalb empört. Warum mischt sich die Regierung so massiv in das Leben Erwachsener ein, fragen viele. Zudem wird betont, dass gerade die Ureinwohner immer noch gerne rauchen, wenn sie es sich leisten könnten.

Rund 30 Prozent der Maori-Frauen sind Raucherinnen. Deshalb blüht in Neuseeland auch der Zigarettenhandel am Schwarzmarkt. Unter den Maori- und Pasifika-Männern ist der Anteil der Raucher überhaupt am höchsten.

Shane Kawenata Bradbrook ist ein Vorkämpfer für rauchfreie Maori-Gemeinschaften. Er hält das neue Gesetz für wichtig, da die Tabakindustrie zu lange den Ureinwohnern das Geld aus der Tasche gezogen habe. Auch der Gesundheitsökonom El-Shadan Tautolo findet die Idee, jungen Menschen gar keine Zigaretten mehr zu verkaufen, hervorragend.

Gegner wenden ein, dass die Kleinkriminalitätsrate steigt: So werden oft kleine Greißlereien überfallen, die noch Zigaretten anbieten. Die Packungen dürfen allerdings nicht mehr sichtbar in den Regalen stehen, sondern werden eigentlich nur unter der Budel verkauft. Und andere, liberalere Menschen halten diese Art der Prohibition für fatal. Denn in den 1930-er Jahren wurde in den USA der verbotene Alkohol dann eben gefährlich oft schlecht gepanscht.