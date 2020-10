Nah dran am echten Leben: Premierministerin Ardern als "Anti-Trump"

CNN und The Atlantic lobten Arderns volksnahe Art und erklärten sie in Corona-Zeiten zur „effektivsten weiblichen Führerin der Welt“. Labour liegt in den Umfragen mit 48 Prozent klar vor der konservativen National Party, die zuvor drei Legislaturperioden lang das Ruder in der Hand hatte. Deren Chefin Judith Collins kann demnach mit 31 Prozent rechnen. Grüne und Liberale liegen abgeschlagen.

Auf Arderns Habenseite steht die gute Corona-Bilanz (1.500 Infektionen, 25 Tote), zu der ihr auch die Insellage verholfen hat. Sie wirbt mit Steuersenkungen und Umweltthemen wie dem Verbot von Einwegkunststoffen um Wähler. Binnen weniger Jahre soll Strom nur noch aus erneuerbaren Quellen kommen.

Das werde zu saftigen Stromrechnungen führen, ätzte ihre konservative Rivalin Collins, die Steuerzuckerl in Aussicht stellt. Die 61-Jährige, die einige Ministerämter bereits innehatte, preist sich als die richtige Krisenmanagerin in der Rezession mit prognostizierten weiteren 100.000 Arbeitslosen an: „Wir brauchen eine Regierung mit nachgewiesener wirtschaftlicher Kompetenz und Glaubwürdigkeit, mit einem Plan für die Erholung nach Covid und der Fähigkeit, diesen Plan umzusetzen.“

So oder so: Die Zukunft Neuseelands bleibt in der Hand einer Frau. U. Botzenhart