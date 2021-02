Studie zeigt, dass Medien Beitrag zu Suizid-Prävention leisten können

In dem Alter, in dem die sexuelle Identität erforscht und gefestigt wird, sind Jugendliche, die lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, queer oder intersexuell (LGBTQ) sind, besonders gefährdet, an einer schweren Depression zu erkranken. "Internationale Studien zeigen, dass LGBT-Personen ein höheres Suizidrisiko haben", erklärte Thomas Niederkrotenthaler, Leiter der Abteilung für Suizidforschung und Mental Health Promotion an der Medizinischen Universität Wien, gegenüber der APA.

In einer Studie mit Stefanie Kirchner untersuchte Niederkrotenthaler, ob Videos der Kampagne "Es wird besser" präventiv wirken können. Diese Maßnahme wurde 2010 in den USA ins Leben gerufen, seit 2013 gibt es sie auch in Österreich. Dabei sprechen Erwachsene vom eigenen Coming-out in der Jugend, was sie davor beschäftigt hat, wie sie damit umgegangen sind und wie ihr Leben mit der Zeit besser wurde. Zudem erklären Politiker und Prominente darin ihre Solidarität mit sexuellen Minoritäten.