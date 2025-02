Studie: Forscher entdeckten überraschende Gesundheitsvorzüge von Tee

Tee gilt in vielerlei Hinsicht als gesund - Studien ergaben, dass Menschen, die Tee trinken, unter anderem ein geringeres Risiko für Schlaganfall oder Demenz haben können. Forschende der Northwestern University in Illinois (USA) fanden nun in einer neuen Studie einen weiteren, bisher unbeachteten Benefit.

Tee dürfte nicht nur seine geschmacksgebenden Inhaltsstoffe an das Wasser abgeben, sondern auch etwas daraus entfernen. Die im Fachmagazin "ACS Food Science & Technology" veröffentlichte Studie ergab, dass Teeblätter Schwermetalle auf natürliche Weise adsorbieren und so schädliche Wasserverunreinigungen wie Blei, Kadmium oder Arsen herausfiltern.