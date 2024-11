Studie: Kinder suchtkranker Eltern entwickeln häufiger psychische Störungen

Die Störung ist gekennzeichnet durch die Unfähigkeit, den Konsum zu kontrollieren, durch ein starkes Verlangen nach der Substanz und durch die fortgesetzte Einnahme trotz der negativen Auswirkungen auf Beziehungen, Arbeit und Gesundheit. Während sich die Forschung bisher auf die Schäden für den Einzelnen konzentrierte, rücken nun mit dem so genannten "Harm-to-Other"-Ansatz die Folgen, insbesondere für Kinder, in den Mittelpunkt.

Studien haben gezeigt, dass Kinder, deren Eltern an einer Suchterkrankung leiden, in der Schule schlechter abschneiden als Kinder, deren Eltern nicht an einer Suchterkrankung leiden. Eine neue Studie des Forschers Hélio Manhica und seiner Kollegen untersucht nun die psychischen Risiken für Kinder suchtkranker Eltern genauer.