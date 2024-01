Studierende in Österreich: Lebensqualität steigt, mentale Gesundheit bleibt schlecht

Zu wenig psychologische Unterstützung

Trotz des deutlichen Bedarfs (86 Prozent) an psychologischer Unterstützung zeigt die Realität eine Diskrepanz: Nur 44 Prozent halten es für wahrscheinlich, tatsächlich Hilfe in Anspruch zu nehmen. Würden die Kosten keine Rolle spielen, sähe das deutlich anders aus: Dann würden die Studierenden am ehesten psychologische Beratung oder Therapie vor Ort, psychologische Studierendenberatung oder psychologische Online-Beratung nutzen.

Aktuell besteht die Hilfe bei mentalen Herausforderungen aus Selbstrecherche (50 Prozent) oder Selbsthilfe (30 Prozent). Fast ein Drittel der Befragten gibt an, bisher noch gar keine Unterstützungsangebote genutzt zu haben.